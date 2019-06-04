Чайка поручил прокурорам держать на контроле утилизацию ТКО в регионах

04.06.19 15:32

© РИА Новости. Александр Кряжев

4 июня. Interfax-Russia.ru - Генеральный прокурор России Юрий Чайка потребовал от подчиненных ужесточить контроль за действиями местных властей при утилизации твердых коммунальных отходов и ликвидации свалок.

"Прокурорам держать на контроле реализацию национального проекта "Экология" и соответствующих региональных программ, расходование средств, выделяемых на указанные цели. В случаях несоблюдения финансовой дисциплины, процедур заключения госконтрактов и сроков их исполнения, правил конкурсных отборов региональных операторов решать вопрос об ответственности должностных лиц", - сказал генпрокурор на совещании в Ростове-на-Дону во вторник.

Кроме того, отметил он, "при отсутствии либо фальсификации санитарно-эпидемиологических заключений, результатов инвентаризаций полигонов, материалов государственной экологической экспертизы следует принять исчерпывающие меры реагирования".

"Проверяя деятельность региональных операторов, обращайте внимание на соблюдение ими требований законодательства при проведении торгов на услуги по транспортировке отходов, использовании денежных средств. При наличии оснований материалы направляйте в следственные органы", - сказал Чайка.

Также он поручил Главному управлению по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью организовать изучение всех уголовных дел о преступлениях в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.