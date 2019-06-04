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04.06.19 15:36

Счетная палата Красноярского края сообщила о нарушениях в лесной отрасли региона

© РИА Новости. Александр Вильф
4 июня. Interfax-Russia.ru - Руководитель Счетной палаты Красноярского края Татьяна Давыденко на сессии краевого парламента заявила о выявленных нарушениях по итогам проведенного в прошлом году аудита краевого Минлесхоза, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь", присутствовавший на сессии во вторник.

В частности, по данным аудиторов, за 10 лет вместо запланированных 102 млрд рублей инвестиций в лесную отрасль привлечено только 45 млрд рублей.

Стоимость услуг по заготовке древесины составила в 2017 году 6,6 рубля за кубометр, в 2018 году - 6,4 рубля за кубометр, при этом экономически обоснованные затраты, по данным Минлесхоза, составляют от 80 до 100 рублей за кубометр.

"Эти факты могут свидетельствовать о рисках использования лесных ресурсов не по целевому назначению. Возникает вопрос: каким образом все контролируется? Лес рубится, а производства практически нет", - сказала Давыденко.

Также, по мнению главного аудитора, в крае отсутствует конкуренция при заготовках древесины, "покупателями древесины в крае, как правило, являются те же лица, что осуществляли и заготовку".

"В прошлом году был запущен пилотный проект по торговле лесом в Красноярском крае через биржу, в который вошли шесть лесничеств. Стоит отметить, что взаимодействие лесничеств с биржей осуществлялось не напрямую, а через брокера. У нас цена на лесные ресурсы на бирже сложилась в два раза ниже, чем в других регионах", - сообщила Давыденко.

Аудиторы также отметили, что из запланированного производства 28 видов продукции фактически осуществлялся выпуск семи видов.

В свою очередь, прокурор Красноярского края Михаил Савчин, присутствующий на заседании, сообщил, что прокуратура проверит все факты, указанные в материалах Счетной палаты и правительства региона, решение по итогам проверок будет принято до 28 июля.

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