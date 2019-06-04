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Сечин: Пайяха важна для Севморпути, но нужны льготы и иностранные инвесторы

© РИА Новости. Сергей Гунеев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Для разработки Пайяхи нужны несколько условий, считает главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин.

"Если регулятор даст необходимый объем льгот для стимулирования этого проекта - это первое условие. Второе - привлечение иностранных инвесторов", - заявил журналистам Сечин.

"А мы со своей стороны обеспечиваем развитие арктического кластера и решение загрузки "Севморпути". Это единственное решение по загрузке СМП, потому что уголь там не имеет энергетической ценности, коммерческого угля там нет. Поэтому я считаю, что гипотетическая реализация арктического (нефтяного - ИФ) кластера - единственная возможность обеспечить загрузкой СМП", - пояснил он.

По его словам, при строительстве инфраструктуры через пару лет "это могут быть 25 млн тонн, через 3 года - 50 млн тонн, к 2027 году - до 100 млн тонн". "Я имею в виду всю ресурсную базу в этом регионе", - уточнил Сечин.

Проект "Пайяха" реализуется компанией "Нефтегазхолдинг" (группа "ННК") Эдуарда Худайнатова. Он предполагает освоение 6 нефтегазовых месторождений. По данным последнего аудита, запасы Пайяхи по 2Р составляют 148 млн тонн. В конце мая экспертиза ГКЗ утвердила объем запасов по всей группе месторождений в 1,2 млрд тонн.

"Нефтегазхолдинг" планирует запустить Пайяхскую группу месторождений в промышленное производство в 2024 году, в 2030 году - выйти на проектную мощность в 26 млн тонн, годы освоения месторождения - 2024-2089. Таким образом, "Пайяха" может стать одним из крупнейших новых нефтедобывающих проектов в России.

ННК оценивает стоимость проекта до 2030 года более чем в 2 трлн рублей. Худайнатов неоднократно сообщал, что ищет партнеров в этот проект, однако пока безрезультатно.

Между тем на годовом собрании акционеров глава "Роснефти", сказал, что наблюдает за реализацией данного проекта, так как у компании также есть проекты в данном регионе. "Мы наблюдаем за проектом "Пайяха", изучаем его. В том числе и с нашими партнерами", - сказал Сечин.

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