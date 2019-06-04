Sollers и Toyota получили одобрение межведомственной комиссии для заключения СПИКов

04.06.19 16:26

© РИА Новости. Максим Богодвид

4 июня. Interfax-Russia.ru - Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам на заседании под председательством замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова приняла решение поддержать проекты компаний ПАО "Соллерс" (MOEX: SVAV) и Ford, а также Toyota.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге, срок действия каждого из одобренных СПИК рассчитан до конца 2028 года.

В Минпромторге указывают, что "Соллерс" "планирует реализовать проект по развитию производства новой модельной линейки автомобилей "УАЗ" и Ford Transit в Ульяновской области и республике Татарстан на базе Ульяновского автомобильного завода и "Форд Соллерс Елабуга".

"К его реализации инвестор привлекает компании "УАЗ" и "УАЗ-Автокомпонент", "Форд Соллерс Елабуга", "Литейный завод РосАЛит". В отношении поддержанного проекта планируется применять стандартный объем преференций в рамках СПИК, включающий в себя гарантии неизменности регуляторной и налоговой нагрузки", - отметили в министерстве.

При этом еще один специнвестконтракт в автопроме планируется заключить с компанией "Тойота Мотор". В рамках заявленного проекта инвестор планирует обновить модельный ряд автомобилей Toyota и модернизировать мощности для их производства в Санкт-Петербурге. Других подробностей при этом не приводится.

"Оба поддержанных проекта будут способствовать не только стабильному долгосрочному росту выпуска автомобилей, но и обеспечат также дополнительную загрузку производителей автокомпонентов", - надеются в Минпромторге.