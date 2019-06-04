Общественники в Екатеринбурге вышли на несогласованный пикет в защиту сквера от храма, организатора задержали

04.06.19 17:15

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июня. Interfax-Russia.ru - Полицейские в Екатеринбурге в сквере возле театра драмы задержали Ивана Волкова - организатора несогласованного пикета, на который собрались люди, сообщил агентству "Интерфакс-Урал" помощник Волкова Михаил Худоян.

"Они (сотрудники полиции - ИФ) сказали, что пикет несанкционирован, хотя он не требует согласования, потребовали разойтись. Все стали расходиться, а Ивана Волкова и еще трех человек из комитета по спасению сквера задержали", - отметил собеседник агентства.

Как передал корреспондент агентства "Интерфакс-Урал", на месте дежурит ОМОН, участники пикета разошлись.

Сейчас на улице идет сильный дождь.

Как сообщалось, общественники подавали уведомление о проведении пикета на площади у театра драмы напротив сквера, заявляли сто участников. Однако министерство общественной безопасности Свердловской области не согласовало акцию. По данным ведомства, организаторы допустили нарушения при подаче уведомления.

Также сообщалось, что в середине мая в центре Екатеринбурга прошли несогласованные акции протеста против возведения храма святой Екатерины в сквере Октябрьской площади.

Было задержано около 100 человек. Более 30 подверглись административному аресту. После власти Екатеринбурга заявили о готовности провести опрос, чтобы учесть мнение горожан о месте для постройки храма. В общей сложности собрали свыше 11 тыс. предложений. В лидерах - несколько городских площадок, в том числе и защищаемый активистами сквер. В городе уже работает экспертная группа из депутатов, общественников и представителей епархии, которая определит формат голосования по выбору места для храма.