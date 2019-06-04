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Путин потребовал установить, как на заводе в Дзержинске устранялись недостатки, выявленные перед взрывом

© РИА Новости. Григорий Сысоев
4 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости установить, как на заводе в Дзержинске устранялись выявленные еще до взрыва недостатки.

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков", - сказал Путин на совещании с членами правительства.

"Что они делали, чего наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Надо посмотреть и дать объективную оценку", - добавил он.

Президент обратился к главе МЧС Евгению Зиничеву с просьбой помочь правоохранительным органам в этой работе.

Зиничев доложил в ходе совещания, что на предприятии "ГосНИИ Кристалл" в Дзержинске, где 1 июня произошло несколько взрывов техногенного характера, еще в апреле были выявлены нарушения требований противопожарной безопасности. По его словам, их следовало устранить до 28 августа текущего года.

Глава МЧС отметил, что подобные ЧП на предприятии "Кристалл" уже имели место. "4 апреля на том же предприятии в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания", - подчеркнул министр.

В связи с этим, по словам Зиничева, в апреле органами прокуратуры была проведена внеплановая проверка соблюдения требований пожарной безопасности, и было выявлено 35 нарушений, предприятие получило предписание по их устранению.

Ранее на этом совещании во вторник Зиничев сообщил, что от взрывов, произошедших 1 июня, было разрушено пять зданий и частично повреждены 54 строения. "Основные усилия пожарных были сосредоточены на том, чтобы не допустить повторную детонацию взрывчатых веществ. В зоне поражения из-под завалов были спасены два человека, в ближайшем населенном пункте было нарушено энергоснабжение 687 домов, где проживают 1870 человек", - сказал министр.

Всего, по его словам, были выбиты стекла в результате взрывов в 628 жилых домах и 87 социальных объектах, повреждений несущих конструкций не было выявлено.

"В результате ЧС пострадало 89 человек, из них 71 медпомощь оказана амбулаторно, 18 человек госпитализированы", - добавил Зиничев.

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