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04.06.19 17:51
АвтоВАЗ отзывает в РФ 933 автомобиля Lada Xray из-за проблем с электроусилителем руля
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с января 2019 г. по сегодняшний день с VIN-кодами согласно перечню на сайте ведомства.
"Причиной отзыва транспортных средств является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления", - отмечает Росстандарт.
При этом ПАО "АвтоВАЗ" проинформирует владельцев отзываемых Lada Xray путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. "На транспортных средствах будет выполнена замена вала электромеханического усилителя рулевого управления", - говорится в сообщении.
Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их автомобиль под отзыв. Для этого необходимо сопоставить его VIN-код с перечнем на сайте Росстандарта, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lada Xray в РФ январе-апреле 2019 г. составили 8,735 тыс. шт. (-21,3%).
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