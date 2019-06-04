СПИК по калийным проектам Уралкалия и Акрона одобрила межведомственная комиссия

04.06.19 17:55

© РИА Новости. Павел Лисицын

4 июня. Interfax-Russia.ru - Межведомственная комиссия по специнвестконтрактам (СПИК) приняла решение поддержать калийные проекты "Уралкалия" (MOEX: URKA) и "Акрона" в Пермском крае, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Речь идет о проекте "Акрона" по строительству Талицкого ГОКа мощностью 2 млн тонн хлоркалия (инвестор - ЗАО "Верхнекамская калийная компания") и двух проектах "Уралкалия" - Половодовский калийный комбинат (2,8 млн тонн) и новый рудник "Соликамск-2" (2,3 млн тонн).

Срок действия каждого из одобренных СПИКов рассчитан до конца 2028 года.

Стоимость трех проектов оценивается в сумму более 240 млрд рублей, отмечает Минпромторг. "С учетом того, что в качестве одной из сторон СПИКа выступает Пермский край, в отношении всех одобренных проектов будут предоставлены как федеральные, так и региональные меры стимулирования", - говорится в пресс-релизе.

"Акрон" (MOEX: AKRN) в прошлом году начал походку стволов на Талицком участке. Компания может ускорить проект с запуском уже в конце 2022 года, говорил осенью председатель совета директоров "Акрона" Александр Попов. Capex проекта оценивался в $1,35 млрд.

"Уралкалий" оценивал строительство новых стволов на аварийном руднике "Соликамск-2" в $723 млн, проект Половодово - в $1,9 млрд. В презентации Пермского края к майскому совещанию у вице-премьера РФ Дмитрия Козака говорилось, что Половодовский ГОК выйдет на полную мощность с 2030 года, новый рудник "Соликамск-2" - с 2027 года.