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05.06.19 06:20

Шахта "Распадская" в Кемерово возобновила работу после инцидента с обрушением кровли

© РИА Новости. Игорь Маслов
5 июня. Interfax-Russia.ru - Шахта "Распадская" (Кемеровская область, входит в Evraz), где из-за обрушения кровли во вторник погиб человек, возобновила добычу угля и проходку, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в "Распадской угольной компании" (РУК, входит в Evraz).

"Вчера шахта "Распадская" возобновила работу в штатном режиме двумя лавами", - сообщили в компании.

Как сообщалось, обрушение кровли горной выработки произошло во вторник днем, погибшему было 35 лет. Работа шахты была приостановлена, причины обрушения устанавливает комиссия. Также организована прокурорская проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. В свою очередь СКР по Кемеровской области проводит доследственную проверку по факту смерти рабочего.

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