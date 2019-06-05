Улучшение российско-американских отношений будет способствовать развитию сотрудничества между РФ и Южной Кореей

05.06.19 06:25

© РИА Новости. Сергей Черных

5 июня. Interfax-Russia.ru - Член Национального собрания Республики Корея Сон Ен Гиль считает, что для развития сотрудничества и торговли между РФ и Южной Кореей важно улучшение американо-российских отношений.

"Мы видим, что разворачивается торговая война между Китаем и США, и Республике Корея сложно находиться в таких условиях, развивать сотрудничество и торговлю. Нам становится понятно, что очень важно для Республики Корея улучшение американо-российских отношений, в особенности для развития проектов на Дальнем Востоке", - сообщил Сон Ен Гиль в своем выступлении в рамках "IX Дальневосточного российско-корейского форума" во Владивостоке.

Политик отметил, что во время своих рабочих визитов в США в рамках общения с конгрессменами он говорил о необходимости улучшения отношений с РФ.