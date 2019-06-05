Детям-сиротам, голодавшим у правительства Хабаровского края, предложили временное жилье

05.06.19 06:47

© РИА Новости. Евгений Биятов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Бывшие воспитанники детских домов, не получившие законное жилье от государства, после двухдневной голодовки на центральной площади в Хабаровске, прекратили акцию и разошлись, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе правительства региона.

"Вечером 4 июня с протестующими встретились члены правительства края. Тем, кто находится в критическом положении: у кого заканчиваются сроки аренды жилья или имеются неразрешимые финансовые проблемы, были предложены места в общежитиях. Два человека уже получили ключи", - сказал представитель пресс-службы.

Ситуация продолжает находиться на личном контроле губернатора. Каждые две недели члены правительств будут проводить рабочие встречи с представителями этой категории льготников.

"После встречи, протестующие приняли решение закончить акцию и разойтись", - отметил собеседник агентства.