Южная Корея хотела бы развивать на Дальнем Востоке трехстороннее сотрудничество с Россией и КНДР

05.06.19 06:53

© РИА Новости. Сергей Черных

5 июня. Interfax-Russia.ru - Член Национального собрания Республики Корея Сон Ен Гиль заявил о намерениях Южной Кореи развивать трехстороннее сотрудничество между РФ и КНДР, но, по его мнению, Северная Корея в данный момент не может принимать участие в этом альянсе.

"Что касается нашего сотрудничества на Дальнем Востоке, я думаю, мы хотели бы развивать трехстороннее сотрудничество. Но условия складывается таким образом, что Северная Корея не может участвовать в этом сотрудничестве", - сообщил член Нацсобрания Республики Корея Сон Ен Гиль в своем выступлении в рамках "Девятого Дальневосточного российско-корейского форума" во Владивостоке.