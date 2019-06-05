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05.06.19 06:56
Военные экологи отправились в ежегодную экспедицию на остров Врангеля
"Работать экологические подразделения планируют в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром "Звездный"). В районе бухты "Сомнительная" будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих , так как проживание в палатках невозможно из-за большого количества белых медведей", - говорится в сообщении.
Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, также будет привлечено около 10 единиц техники и 20 единиц специального технологического оборудования, в том числе современные автокраны, ломовозы на базе автомобиля Урал, самосвалы на базе автомобиля КАМАЗ, гусеничные транспортеры", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти около 150 тонн металлических бочек.
Кроме того, специалисты проведут рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного мусора.
"Уже сегодня военные вылетят на аэродром, дислоцированный в Анадыре, откуда транспортным вертолетом Ми-26 будут переброшены на остров", - отмечается в сообщении.
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