Военные экологи отправились в ежегодную экспедицию на остров Врангеля

05.06.19 06:56

© РИА Новости. Сергей Красноухов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Экологи Восточного военного округа отправились на остров Врангеля для очистки территории от металлического мусора, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Работать экологические подразделения планируют в районе бухт Роджерса и Сомнительная (поселок Ушаковский и аэродром "Звездный"). В районе бухты "Сомнительная" будет развернут стационарный лагерь для проживания военнослужащих , так как проживание в палатках невозможно из-за большого количества белых медведей", - говорится в сообщении.

Всего на остров Врангеля отправятся более 40 военнослужащих, также будет привлечено около 10 единиц техники и 20 единиц специального технологического оборудования, в том числе современные автокраны, ломовозы на базе автомобиля Урал, самосвалы на базе автомобиля КАМАЗ, гусеничные транспортеры", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в этом сезоне планируется собрать, подготовить и вывезти около 150 тонн металлических бочек.

Кроме того, специалисты проведут рекультивацию около двух гектаров земли, очищенной от различного мусора.

"Уже сегодня военные вылетят на аэродром, дислоцированный в Анадыре, откуда транспортным вертолетом Ми-26 будут переброшены на остров", - отмечается в сообщении.