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05.06.19 07:04
Врио главы Забайкалья готов выдвинуть свою кандидатуру на выборах губернатора региона
"Я внутреннее решение принял, но окончательное решение должен принимать народ. Мы должны организоваться, чтобы люди высказались. Я хочу, чтобы люди высказались о целесообразности", - сказал Осипов в среду, выступая с отчетом перед Заксобранием региона.
Осипов родился в 1969 году, до 2012 года работал в крупных российских производственных, энергетических и финансовых компаниях. С 2012 по 2013 годы был вице-президентом организации "Деловая Россия". С 2013 по 2018 год работал первым заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока, сопредседателем совместной рабочей группы Минвостокразвития РФ и Генеральной прокуратуры России по снижению административных барьеров для бизнеса и защиты прав инвесторов.
В октябре 2018 года Владимир Путин назначил Осипова временно исполняющим обязанности губернатора Забайкальского края.
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