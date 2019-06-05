Работникам приморской компании погасили почти 17 млн рублей долгов по зарплате

05.06.19 07:24

© РИА Новости. Михаил Мордасов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Долги по зарплате выплачены после вмешательства прокуратуры работникам приморской компании "Находка-Портбункер", суда которой ранее из-за долгов арестовывались в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), сообщает в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

"У ООО "Находка-Портбункер", признанного банкротом, перед 73 работниками образовалась задолженность по зарплате в сумме свыше 16,7 млн рублей. Установлено, что несвоевременному погашению долга способствовало непринятие конкурсным управляющим достаточных мер к сохранности имущества предприятия и, как следствие, его реализации", - говорится в сообщении.

В связи с этим прокуратура направила в интересах граждан заявления в суд, внесла представление и объявила предостережение конкурсному управляющему. По постановлению прокурора суд привлек его к административной ответственности по ч. 3 ст. 14.13 КоАП РФ (неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством о банкротстве).

В результате принятых мер задолженность перед работниками ООО "Находка-Портбункер" полностью погашена. Среди них есть и моряки, которые находились в ОАЭ на арестованных судах.

Как сообщалось, в 2017 и 2018 годах моряки с судов "Каролина Винд" и "Кристалл Ист", принадлежавших ООО "Находка-Портбункер", жаловались на ухудшение здоровья, тяжелые условия на судне, обращались за помощью в репатриации. Эти суда арестовали в ОАЭ из-за долгов судовладельца по требованию иностранных компаний.

При содействии властей и профсоюза моряков экипажам удалось вернуться домой.