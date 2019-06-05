Срок подготовки предварительного отчета МАК о катастрофе SSJ-100 истекает 5 июня

05.06.19 08:28

© РИА Новости. Следственный комитет РФ

5 июня. Interfax-Russia.ru - Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершает подготовку предварительного отчета о катастрофе Superjet-100 в "Шереметьево", он может быть обнародован 5 июня, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.

"Подготовка предварительного отчета почти завершена, он содержит порядка 100 страниц: текст, фотографии и схемы. Предполагается, что он будет опубликован в соответствии с правилами в 30-дневный срок после катастрофы - 5 июня", - сказал источник.

При этом документ не будет содержать указаний на вину конкретных лиц.

"В отчете последовательно описывается ход событий, включая метеоусловия, параметры работы авионики и механики самолета, полученные при расшифровке параметрического самописца, а также реконструированные по результатам дешифровки, в том числе речевого самописца, действия пилотов. Однако отчет не указывает на виновных в катастрофе лиц и не содержит выводов о ее причинах", - сказал источник.

Вечером 5 мая выполнявший рейс SU1492 из Москвы в Мурманск SSJ-100 компании "Аэрофлот" вернулся в аэропорт "Шереметьево", совершил аварийную посадку и загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. 41 человек погиб, 10 пострадали, получив ожоги дыхательных путей, отравление дымом, ушибы и ожоги тела.