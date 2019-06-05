Путин и Си Цзиньпин в Москве обсудят двустороннее сотрудничество и международные вопросы

05.06.19 08:37

© РИА Новости. Валерий Шарифулин

5 июня. Interfax-Russia.ru - Лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин в среду проведут переговоры в Кремле.

Государственный визит Си Цзиньпина приурочен к 70-летию установления дипломатических связей между Россией и Китаем. Программа председателя КНР начнется в Москве. В четверг председатель КНР отправится в Санкт-Петербург, где примет участие в Петербургском международном экономическом форуме.

Как рассказал ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков, переговоры сначала пройдут в узком составе, а затем с участием делегаций.

Во встрече в расширенном формате примут участие сопредседатели пяти межправительственных комиссий: первый вице-премьер - министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Юрий Трутнев, Максим Акимов, Дмитрий Козак и Татьяна Голикова.

Также в российской делегации будут представлены главы ряда министерств и руководители крупнейших компаний. В частности, в переговорах примут участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, глава РЖД Олег Белозеров, глава "Росатома" Алексей Лихачев, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, глава "Роснефти" Игорь Сечин, бизнесмен Геннадий Тимченко, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов, глава ВЭБа Игорь Шувалов.

Как ожидается, лидеры обсудят двусторонние отношения, укрепление торгово-экономического сотрудничества. По словам Ушакова, будет затронута и тема энергетики, промышленной кооперации, космоса. Он рассказал, что будет обсуждаться совместный проект строительства широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета и тяжелого вертолета.

Путин и Си Цзиньпин обсудят и актуальные международные вопросы. Ушаков рассказал, что лидеры поговорят о ситуации на Корейском полуострове с учетом прошедшей встречи Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына.

Лидеры также обменяются мнениями по ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Ушаков подчеркнул, что Россия и Китай считают СВПД эффективным инструментом по обеспечению мирного характера иранской ядерной программы.

"Нужно чтобы этот важнейший документ работал и дальше", - подчеркнул он.

Лидеры РФ и КНР также обсудят сирийское урегулирование, ситуацию в Венесуэле и сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также отношения России и Китая с крупнейшими западными державами, включая США.

Ушаков рассказал, что по итогам переговоров будет подписано совместное заявление лидеров о развитии отношений всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, а также заявление об укреплении стратегической стабильности в современную эпоху.

Всего, как ожидается, будет подписано порядка 30 межправительственных и коммерческих документов.

По итогам переговоров лидеры выступят с заявлением для прессы, а затем примут участие в государственном приеме в честь Си Цзиньпина в Грановитой палате и обменяются официальными тостами.

После этого Путин и Си Цзиньпин ознакомятся с образцами продукции китайского автомобильного концерна, который откроется в Тульской области. По словам Ушакова, в дворцовом дворике Кремля будут представлены два внедорожника.

Ушаков рассказал, что затем лидеры примут участие в церемонии передачи Московскому зоопарку двух больших панд.

"Это животное - национальный символ Китая. Наши гости придают этому мероприятию большое значение. Открывается специальный павильон для этих панд в нашем Московском зоопарке. Руководители (стран) будут присутствовать на церемонии", - сказал Ушаков.

Вечером Путин и Си Цзиньпин посетят Большой театр, где состоится торжественный вечер, просвещённый годовщине установления дипломатических отношений.