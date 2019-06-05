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05.06.19 08:44
Житель Кубани взорвал гранату во время денежного спора
"По предварительным данным, в 19:43 мск по ул. Луначарского, д. 43 города Гулькевичи гражданин Артур Авакян 1967 года рождения в ходе бытовой ссоры привел в действие ручную гранату неустановленного образца. В результате взрыва пострадали четыре человека, включая самого Авакяна", - сказал источник.
Он также сообщил, что на месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще две гранаты, которые Авакян привез с собой.
"Потребовалась помощь взрывотехников для обезвреживания гранат неустановленного образца, одна из которых находилась в траве вблизи от указанного адреса, вторая - в багажнике транспортного средства Авакяна", - сказал собеседник агентства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По данным следствия, Авакян прибыл к дому знакомой пенсионерки, требуя от ее родственников возврата долга в сумме 800 тыс. рублей. В ходе разбирательств с женщиной и находившимися рядом людьми он выхватил гранату, после чего произошел взрыв.
"В машине Авакяна полицейские обнаружены расписки на сумму 800 тыс. рублей", - уточнил собеседник.
Другой источник, близкий к следствию, сообщил агентству "Интерфакс", что в настоящее время Авакян находится в реанимации Гулькевичской ЦРБ с рваной раной плеча. В ту же больницу поступили две женщины с минно-взрывными ранениями, а также несовершеннолетняя девочка с контузией.
Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю подтвердили агентству "Интерфакс" информацию о четырех пострадавших при взрыве в городе Гулькевичи.
"В дежурную часть отделения полиции по городу Гулькевичи поступило сообщение о взрыве, предположительно, гранаты на одной из улиц. В результате получили ранения четыре человека, включая несовершеннолетнего ребенка. Пострадавшие госпитализированы", - сказал сотрудник пресс-службы.
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