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05.06.19 08:50

Новый горнолыжный курорт "Хехцир" появится в Хабаровске

© РИА Новости. Павел Львов
5 июня. Interfax-Russia.ru - Торжественная церемония закладки первого камня в основание нового горнолыжного курорта прошла в Хабаровске, сообщает пресс-служба администрации города.

"Современная трасса позволит проводить соревнования международного уровня. Летом же здесь можно будет кататься на горном велосипеде, заниматься экстремальными видами спорта. Думаю, что будущая горнолыжная база привлечет туристов, в том числе из соседних регионов нашей страны",- сказал в ходе церемонии мэр Хабаровска Сергей Кравчук, слова которого приводятся в сообщении.

Горнолыжная база, которая раньше называлась "Спартак", находится в 25 километрах от краевого центра на склоне горного хребта Большой Хехцир.

Администрацией города было принято решение отремонтировать пришедшие в упадок лыжные трассы, обновить оборудование, а в перспективе - привлечь инвестиции и провести полную реконструкцию спортивного объекта, превратив его в горнолыжный курорт. Условия для этого, по мнению специалистов, самые подходящие: уникальная природа, перепад высот в 430 метров и возможность оборудовать 22 километра спусков.

"Перед тем, как начать проектирование спортивного комплекса, в Хабаровске был проведен интернет-опрос среди жителей города по выбору нового названия горнолыжной базы. На суд жюри было представлено около двух тысяч вариантов. Однако ходе в голосования победило название "Хехцир". Его предложила хабаровчанка Инесса Сизых. На торжественной церемонии она получила сертификат на 150 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, в 2019 году на горном хребте начнутся изыскательские работы и процедура перевода земельного участка в муниципальную собственность. Также специалисты проведут топосъемку и определят бизнес-модель всего комплекса. Якорным инвестором проекта выступит ОАО "Центр инновационных технологий города Хабаровска". Для первоначальных работ выделено 260 млн рублей.

Для строительства всего запланированного комплекса городские власти намерены привлечь иностранных инвесторов.

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