"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
  
Долгожданная стыковка: строители соединили две части моста "Благовещенск - Хэйхэ"
   
Когда сошел снег: в Хакасии нашли тела туристов, пропавших в ноябре 2018 года
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.06.19 09:06

Русский язык, математика и история должны быть школьными приоритетами, уверены россияне

© РИА Новости. Сергей Пятаков
5 июня. Interfax-Russia.ru - Социологи выяснили, что большинство россиян склоняются к мысли, что школам нужно уделить наибольшее внимание преподаванию русского языка, истории и математики.

Как следует из результатов опроса "Левада-центра", поступивших в "Интерфакс", респондентам был задан вопрос с формулировкой: "Как вы считаете, преподаванию каких школьных предметов сейчас следовало бы уделить наибольшее внимание?". Участники могли выбрать от одного до трех ответов.

Согласно результатам последнего опроса (май 2019 г.), наиболее популярными ответами были русский язык (43%), история (43%) и математика (39%). Эти варианты выбирало большинство респондентов и в более ранних опросах с такой формулировкой: так, в 2011 г. русский язык выбрало 55%, историю - 44%, математику - 52%, в 2017 г. - 44%, 52% и 38% соответственно.

В пятерку результатов сверху таблицы вошли также "Родной язык и литература" (32%) и "Иностранные языки" (29%). Оба варианта набирают стабильное количество голосов год к году.

Среди заметных изменений - рост доли тех, кто выбрал вариант с естественными науками (физикой, химией и биологией), с 15% до 21% за год, с физкультурой - с 10% до 16% и с художественным творчеством и историей искусства - с 2% до 6%.

Между тем, по-прежнему немного россиян выбирают такие варианты, как "Половое воспитание" (8%), "Ведение домашнего хозяйства" (6%), "Основы религии, Закон Божий" (4%), "Основы менеджмента, управление производством" (4%) и "Философия" (4%).

Согласно данным предыдущих опросов, доля респондентов, выбравших вариант "Половое воспитание", колеблется год к году в пределах статистической погрешности с 2015 года (плюс-минус 1%). Доля сторонников усиления внимания к "Основам религии" также колеблется на 1-2% (в августе 2015 года - 6%, в мае 2017 года - 7%, в мае 2018 года - 5%, в мае 2019 года - 4%).

Социологи отмечают, что вариант "Иностранные языки" чаще выбирают москвичи (почти 40%) и женщины (около 34%), чем жители села (около 27%) и мужчины (около 24%). Вариант "Половое воспитание" также в среднем получил больше голосов у жителей Москвы и женщин, чем у мужчин и жителей села. Мужчины чаще выбирают вариант с естественнонаучными дисциплинами - физикой, химией и биологией, и вариант с физкультурой.

Респонденты в возрасте 18-24 лет в среднем реже выбирали историю, родной язык и литературу и особенно вариант "Труд и воспитание" - на этих пунктах предоставленный "Левада-центром" график демонстрирует заметные падения. Однако респонденты - представители старшего поколения (55 лет и старше), - напротив, труд и воспитание выбирали чаще среднего и намного чаще, чем более молодые участники опроса (около 11% против почти 24%).

Опрос проведен "Левада-центром" 24-29 мая 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%, 2,9% для показателей, близких к 25%/75%, 2,0% для показателей, близких к 10%/90%, 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.06.19 11:48
Мосгордума дала согласие на назначение прокурором столицы Попова
.
  05.06.19 11:29
Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги
.
  05.06.19 10:48
Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации "Склифа" в тяжелом состоянии
.
  05.06.19 08:28
Срок подготовки предварительного отчета МАК о катастрофе SSJ-100 истекает 5 июня
.
  04.06.19 15:16
Путин в Москве принял участие в открытии памятника героям сопротивления в концлагерях
.
  04.06.19 13:44
Более сотни домов расселят по реновации в районе станций Некрасовской линии метро
.
  04.06.19 13:19
Выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы начнется не позднее 10 июня - Мосгоризбирком
.
  04.06.19 12:54
Песков: ключи шифрования Яндекса - тема ФСБ, а не Кремля
.
  04.06.19 12:19
Одна из набережных Яузы в Москве названа в честь Станислава Говорухина
.
  04.06.19 12:12
Кремль закроют для посещения в День России, пускать в мавзолей не будут с 7 по 17 июня


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket