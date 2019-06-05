Семь мошенников с недвижимостью задержаны в Ростовской области

05.06.19 09:18

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

5 июня. Interfax-Russia.ru - Семь подозреваемых в мошенничестве с недвижимостью задержаны в Ростовской области, сообщила в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В городах Ростове-на-Дону и Таганроге оперуполномоченные Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области при участии Росгвардии провели масштабную спецоперацию, в результате которой задержаны семеро участников организованной группы, подозреваемые в мошенничестве с недвижимостью", - сказала Волк.

Она пояснила, что мошенники, после регистрации фирмы по сдаче жилья на подставное лицо, арендовали несколько офисных помещений в центре Ростова-на-Дону и разместили объявление о предоставлении услуг.

"Роли между фигурантами были четко распределены: один из них отвечал за покупку сим-карт и сотовых телефонов и представлялся владельцем квартир; другой охранял офис; женщины выступали в качестве менеджеров. Периодически злоумышленники меняли адреса и названия фирм", - подчеркнула представитель МВД.

Она проинформировала, что возбужденно уголовное дело по части 2 ст. 159 УК РФ, проведено два обыска по месту проживания предполагаемого организатора и в арендованном офисе фиктивной фирмы. Изъяты ноутбуки, сотовые телефоны и более 400 сим-карт различных операторов сотовой связи.

"В настоящее время один из фигурантов заключен под стражу. В отношении его сообщников избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении", - заключила Ирина Волк.

По ее словам, от действий мошенников пострадало более 100 человек.