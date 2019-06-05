Медведев утвердил план реализации стратегии экологической безопасности России до 2025 года

05.06.19 09:53

© РИА Новости. Сергей Гунеев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, утверждающее план действий по реализации стратегии экологической безопасности России на период до 2025 года, сообщается на сайте правительства.

Как говорится в сообщении, "стратегией определены приоритетные направления в сфере обеспечения экологической безопасности. Подписанным распоряжением утвержден план конкретных мероприятий, установлены сроки их реализации, определены ответственные исполнители".

"План включает 18 разделов, связанных в том числе с развитием системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, созданием индустрии утилизации отходов и их повторного применения", - отмечают в справке к документу.

Координация выполнения плана и мониторинг реализации мероприятий возложены на Минприроды России. Ведомство должно предоставлять правительству ежегодный доклад о ходе реализации плана.

План, в частности, предусматривает совершенствование законодательства РФ в области охраны окружающей среды. Так, предполагается придать особый правовой статус отходам производства и потребления, которые используются в качестве вторичных ресурсов. Сроком исполнения обозначены 2019-2025 годы.

Еще одним пунктом плана обозначено внедрение инновационных и экологически чистых технологий и развитие экологически безопасных производств.

Кроме того, план предполагает развитие системы эффективного обращения с отходами производства и потребления, создание индустрии утилизации, в том числе повторного применения таких отходов.

Также в числе мероприятий - строительство и модернизация очистных сооружений, а также внедрение технологий, обеспечивающих снижение объема или массы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и сбросов загрязняющих веществ в водные объекты.

В план включены разработка комплекса мер по минимизации рисков возникновения аварий на опасных производственных объектах и иных чрезвычайных ситуаций техногенного характера и ликвидация негативных последствий воздействия антропогенных факторов на окружающую среду, а также реабилитация территорий и акваторий, загрязненных в результате хозяйственной и иной деятельности.