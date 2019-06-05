Эксперты Счетной палаты РФ подготовили первый рейтинг открытости госструктур

05.06.19 10:07

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 июня. Interfax-Russia.ru - Эксперты Счетной палаты РФ (СП РФ) пришли к выводу, что только четыре из 22 министерств можно назвать полностью открытыми как с точки зрения доступности информации о них, так и по возможности участия граждан в принятии решений и контролем качества работы.

Об этом говорится в докладе экспертов СП из АНО "Инфокультура" и Центра перспективных управленческих решений "Инерционная открытость". Результатом исследования стал первый в России рейтинг министерств и ведомств, отметили в пресс-службе Счетной палаты. Авторы проанализировали работу 22 федеральных министерств и 50 федеральных служб.

В Счетной палате рассказали, что эксперты разработали методологию, которая позволяет оценить уровень взаимодействия ведомств и граждан по трем показателям: открытости информации, открытости данных и открытого диалога.

Согласно представленному рейтингу, полностью открытыми можно назвать Министерство внутренних дел (МВД), Минкультуры, Минфин и Минэнерго. Самым закрытым из министерств оказалось Минобрнауки, получив низкую оценку по всем трем показателям открытости.

Среди всех федеральных служб лучшими стали Ростехнадзор, ФССП, Росавиация, Федеральное медико-биологическое агентство и Федеральная налоговая служба, а самыми закрытыми - Главное управление специальных программ президента РФ, а также Служба внешней разведки (СВР).

Как пояснили в Счетной палате, под открытостью информации понимается широкий спектр правовых и коммуникационных инструментов, которыми должны располагать граждане для получения по запросам информации, находящейся в ведении госорганов. Под открытыми данными подразумевается механизм получения информации (данных) от государства в проактивном режиме, когда оно публикует ее в автономном и регулярном режиме. Открытый диалог - предполагает непосредственное участие граждан и бизнеса в принятии решений и возможность контролировать их качество исполнения.

"Например, публичные консультации, экспертиза законопроектов, партисипаторное, в том числе и инициативное, бюджетирование, общественные обсуждения, голосования по частным вопросам, механизмы онлайн-петиций и электронные приемные", - поясняется в докладе.

Наиболее высокие результаты министерства демонстрируют в открытости информации и данных: 13 министерств попали в первую категорию, а по открытости диалога половина министерств (54%) оказалась во второй категории. "Это прогнозируемое распределение: открытость информации и данных более полно регулируются законодательством, в то время как открытый диалог проще имитировать", - поясняется в сообщении Счетной палаты.

По мнению авторов доклада, в России для повышения открытости государства создана необходимая нормативная база, однако практика ее применения остается на низком уровне.

"Сейчас эту сферу можно охарактеризовать, скорее, как "инерционную открытость", не подкрепленную ни реальными поручениями председателя правительства или президента, ни четко сформулированным общественным запросом на большее взаимодействие", - констатируется в сообщении СП.

В качестве решения эксперты предлагают создать единый орган, курирующий вопросы открытости и осуществляющий координацию ведомств в этой области. "При этом, подчеркивают авторы, необходимо учесть опыт "Открытого правительства" - из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции",- отмечается в релизе.

Предполагается, что доклад об открытости государства будет ежегодным. Кроме того, в дальнейшем, по мнению экспертов, следует сформировать также и отраслевые, тематические рейтинги, которые позволяли бы оценивать открытость в отдельных сферах экономики и общественной жизни.