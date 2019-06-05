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05.06.19 10:48

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации "Склифа" в тяжелом состоянии

© РИА Новости. Евгений Одиноков
5 июня. Interfax-Russia.ru - Состояние продюсера и музыканта Бари Алибасова оценивается как тяжёлое, он в реанимации, сообщили "Интерфаксу" в НИИ скорой помощи им. Н.Склифосовского в среду.

"Он сейчас находится в токсикореанимации. Состояние тяжелое, температура 36,9", - сказали в справочной.

Накануне появилась информация, что музыкант отравился неизвестным веществом, предположительно жидкостью для прочистки труб, употребив его по ошибке вместо воды.

Со своей стороны, PR-директор артиста Вадим Горжанкин подтвердил "Интерфаксу", что состояние Алибасова тяжёлое, но он в сознании.

По его словам, у музыканта ожог пищевода и желудка.

"Последняя информация, которая у нас имеется, поступила от родственников рано утром. Бари Алибасов находится в сознании, это уже достаточно хороший прогноз, с учётом того, какой диагноз ему поставлен - 4-ая степень ожога желудка и ожога пищевода. Он борется с недугом, поэтому есть вероятность, что прогнозы будут положительными", - сказал Горжанкин.

Однако сын Алибасова в беседе с "Интерфаксом" эти сведения опроверг, заявив, что здоровью музыканта и продюсера ничего не угрожает.

"Все хорошо, ничего не случилось", - сказал Алибасов-младший.

Алибасов - музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Является руководителем группы "На-на".

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