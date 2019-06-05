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05.06.19 10:18

Врио главы Оренбуржья подал документы для регистрации кандидатом на выборах губернатора

© РИА Новости. Михаил Климентьев
5 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Оренбургской области Денис Паслер в среду уведомил региональную избирательную комиссию о своем выдвижении в качестве кандидата на пост губернатора, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия", выдвинувшей кандидата.

Паслер предоставил все необходимые документы, после чего председатель облизбиркома Александр Нальвадов выдал ему разрешение на открытие специального избирательного счета.

Ранее сообщалось, что 1 июня участники конференции оренбургского реготделения "ЕР" выдвинули Паслера кандидатом от партии на выборах главы Оренбуржья 8 сентября 2019 года.

21 марта президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга по собственному желанию. Берг возглавлял регион с 2010 года.

Врио главы региона был назначен Денис Паслер. Ранее он возглавлял ПАО "Т Плюс".

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