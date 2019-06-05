Новое дело возбуждено в отношении сотрудника МЧС Башкирии, скрывшего за взятку нарушения в детсадах и школах

05.06.19 10:26

© РИА Новости. Виталий Тимкив

5 июня. Interfax-Russia.ru - Сотрудник ГУ МЧС России в Башкирии, которого подозревают в получении взятки, стал фигурантом еще одного уголовного дела.

Пресс-служба регионального СУ СКР сообщает в среду, что новое дело в отношении 34-летнего спасателя возбуждено по ч. 1 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище).

"В мае 2019 года подозреваемый, пытаясь вмешаться в ход доследственной проверки и склонить одного из свидетелей к даче заведомо ложных показаний в своих интересах и подписанию фиктивных документов, (...) дважды незаконно проник в жилище указанного свидетеля, без согласия его или находящейся в доме его супруги", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, фигурант сделал это, чтобы избежать уголовной ответственности по делу о получении взятки.

Ранее в отношении сотрудника МЧС было возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в крупном размере). По версии следствия, подозреваемый скрыл обнаруженные им нарушения в учебных учреждениях Бурзянского района Башкирии в обмен на бревенчатый сруб стоимостью 175 тыс. рублей.

По данным информированного источника, нарушения были обнаружены в детских садах и школах. После проверки инспектора "попросили скрыть" обнаруженные им недочеты. От кого именно поступила такая просьба, устанавливается.