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05.06.19 10:34
В Минобороны РФ опровергли заявления США о небезопасном перехвате самолета-разведчика российским Су-35
"Все полеты российских самолетов осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Никаких обращений и тем более претензий от американского центра деконфликтации полётов авиации в Сирии в адрес российского командования не поступало", - заявили в Минобороны РФ.
Ранее 6-й флот ВМС США заявил, что во вторник российский истребитель Су-35С "перехватил" самолет США, летевший в международном воздушном пространстве над Средиземным морем, три раза за три часа.
Один из "перехватов" был назван военными США небезопасным. Согласно сообщению, российский самолет "проводил высокоскоростной проход непосредственно перед самолетом миссии, что подвергало риску пилотов и экипаж". Отмечается, что самолет США придерживался международных стандартов и "не провоцировал эту российскую активность".
Ранее бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов заявил "Интерфаксу", что географией своих полетов американские самолеты-разведчики сами провоцируют российских военных на ответные предупредительные действия.
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