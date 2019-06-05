Движение по участку федеральной трассы "Урал" ограничат из-за соревнований по триатлону

05.06.19 10:45

© РИА Новости. Артур Лебедев

5 июня. Interfax-Russia.ru - На участке автомобильной дороги М-5 "Урал" 9 июня и 14 июля ограничат движение автомобилей в связи с проведением соревнований по триатлону в Бронницах.

"На участке федеральной трассы М-5 "Урал" км 48+000 - км 57+800 (старое направление) будут введены ограничения движения в связи с проведением массовых спортивных мероприятий", - сообщает пресс-служба ФКУ "Центравтомагистраль".

В сообщении уточняется, что движение ограничат 9 июня с 07:00 до 17:00 и 14 июля с 07:00 до 18:00.

В пресс-службе "Центравтомагистрали" "Интерфаксу" уточнили, что ограничение движения будет введено в связи с проведением соревнований "Титан Триатлон".

Согласно информации, размещенной на сайте организаторов мероприятия, мероприятие пройдет в Бронницах.