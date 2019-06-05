Концепция нового КоАП РФ одобрена членами правительства

05.06.19 11:00

© РИА Новости. Алексей Ефимов

5 июня. Interfax-Russia.ru - Концепция нового Кодекса об административных правонарушениях в целом одобрена на совещании, которое провел премьер РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба правительства.

Концепция нового КоАП 1 июня была внесена Минюстом в правительство в соответствии с поручением Медведева.

В совещании приняли участие вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко, помощник президента РФ - начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева, министр юстиции Александр Коновалов и председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев.

Концепция нового КоАП предусматривает разделение административного законодательства на материальное и процессуальное. Концепция направлена на совершенствование процедуры рассмотрения дел и обеспечение адекватности наказания совершенному правонарушению.

Работа над концепцией КоАП продолжалась в течение двух месяцев в рамках специально созданной межведомственной рабочей группы, которая провела шесть заседаний, возглавлял группу Чуйченко.

Медведев в марте поручил Минюсту и Минэкономразвития до 1 июня подготовить новую концепцию Кодекса об административных правонарушениях "с целью актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности".

На заседании правительства 23 марта премьер обратил внимание на громоздкость и сложность в применении действующего КоАП, на который "невозможно уже смотреть без слез". По словам Медведева, "нужно "причесать" все составы административных правонарушений, уйти от безобразий типа (отсылка) со значком "8"".

Поручая Минюсту подключиться к работе над новой концепцией КоАП, премьер отметил, что этот документ касается деятельности любого министерства и ведомства.

В состав рабочей группы под председательства Чуйченко вошли представители различных федеральных ведомств, представители судебных инстанций, правоведы, парламентарии, сотрудники администрации президента, представители научного сообщества.