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05.06.19 11:08
Работа информационной системы ГИБДД РФ восстановлена после сбоя
"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы ГИБДД", - сказали "Интерфаксу" в ГИБДД.
"В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции", - добавили там.
Региональные подразделения Госавтоинспекции во время сбоя были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.
Ранее о сбое в системе "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник.
По его словам, проблема имела чисто технический характер.
Федеральная информационная система (ФИС) используется для сбора, распределения, учета, обработки и хранения всех сведений, поступающих из территориальных и региональных органов ГИБДД в единой базе. Она используется с 2016 года.
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