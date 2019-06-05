Работа информационной системы ГИБДД РФ восстановлена после сбоя

05.06.19 11:08

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

5 июня. Interfax-Russia.ru - Сбой в информационной системе ГИБДД РФ устранён, сообщает в среду ведомство.

"Сегодня в связи с техническим сбоем в работе информационных ресурсов МВД России отмечались неполадки в функционировании Федеральной информационной системы ГИБДД", - сказали "Интерфаксу" в ГИБДД.

"В настоящее время технические специалисты ведомства полностью устранили последствия сбоя. Прием граждан возобновлен во всех региональных подразделениях Госавтоинспекции", - добавили там.

Региональные подразделения Госавтоинспекции во время сбоя были вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Ранее о сбое в системе "Интерфаксу" сообщил осведомлённый источник.

По его словам, проблема имела чисто технический характер.

Федеральная информационная система (ФИС) используется для сбора, распределения, учета, обработки и хранения всех сведений, поступающих из территориальных и региональных органов ГИБДД в единой базе. Она используется с 2016 года.