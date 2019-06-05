"АвтоВАЗ" сменил статус на непубличный, стал АО

05.06.19 11:19

© РИА Новости. Юрий Стрелец

5 июня. Interfax-Russia.ru - "АвтоВАЗ" изменил свой статус с публичного на непубличный, зарегистрировав новое наименование Акционерное общество "АвтоВАЗ", исключив из него указание на публичность, говорится в сообщении автопроизводителя.

Как напоминают в компании, "регистрация нового наименования освобождает "АвтоВАЗ" от обязанности раскрывать информацию, требуемую от публичных акционерных обществ согласно законодательству РФ о рынке ценных бумаг". Решение об освобождении от такой обязанности утверждено Банком России 22 мая 2019 года.

"Изменение статуса "АвтоВАЗа" вытекает из плана его рекапитализации, утвержденного единственным акционером Alliance Rostec Auto B.V., и направлено на содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений в "АвтоВАЗе", - говорится в сообщении.

В феврале сообщалось, что "АвтоВАЗ" обратится на "Московскую биржу" с заявлением о делистинге акций компании - соответствующее решение приняла голландская компания Alliance Rostec Auto B.V., которая является единственным акционером "АвтоВАЗа". Также компания обратилась в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Кроме того, в устав "АвтоВАЗа" должны быть внесены изменения, "исключающие указание на то, что общество является публичным".

Торги акциями "АвтоВАЗа" были приостановлены с 30 ноября 2018 года в связи с поступившим организации требованием о выкупе эмиссионных ценных бумаг.

Ранее сообщалось, что голландское СП Rostec Auto B.V. в результате допэмиссии акций ПАО "АвтоВАЗ" увеличило свою долю в капитале автопроизводителя до 83,53%, а в ходе оферты довело ее до 96,64%, после чего объявило принудительный выкуп акций у миноритариев. При этом доли партнёров в СП распределены следующим образом: 66,2% - у Renault, 33,8% - у "Ростеха".

Также сообщалось, что "Ростех" и Renault намерены перевести СП Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию, для чего нанимают юридического консультанта. Соответствующую закупку у единственного поставщика на портале госзакупок разместила госкорпорация "Ростех". Предмет закупки - "оказание юридических услуг по сопровождению ряда сделок по переводу голландского СП Alliance Rostec Auto B.V. в российскую юрисдикцию". Сам поставщик при этом не назывался, однако в материалах закупки фигурировала американская юридическая фирма Latham & Watkins LLP.