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05.06.19 11:29
Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги
Как отмечается, стартовая цена лота составляет 5,67 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 29 августа 2019 года. Аукцион состоится 2 сентября.
Четырехзвездочный отель "Пекин" в Москве представляет собой гостинично-офисный комплекс. Здание признано историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. Отель расположен в центре города на пересечении Садового кольца и Тверской улицы. Здание было построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д.Чечулина.
В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду. Эксперты оценивали сделку примерно в 6 млрд рублей.
"Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Основным акционером компании является ВТБ. Компания входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 млн кв.м.
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