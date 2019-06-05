Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги

05.06.19 11:29

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

5 июня. Interfax-Russia.ru - Компания "Галс-Девелопмент", входящая в группу ВТБ, выставила на электронные торги гостиницу "Пекин" в центре Москвы, сообщили в среду в пресс-службе компании.

Как отмечается, стартовая цена лота составляет 5,67 млрд рублей. Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 29 августа 2019 года. Аукцион состоится 2 сентября.

Четырехзвездочный отель "Пекин" в Москве представляет собой гостинично-офисный комплекс. Здание признано историческим памятником архитектуры сталинского классицизма. Отель расположен в центре города на пересечении Садового кольца и Тверской улицы. Здание было построено в 1939-1958 годах по проекту архитектора Д.Чечулина.

В конце января некоторые СМИ сообщили, что компания "Галс-Девелопмент" может закрыть сделку по продаже гостиницы "Пекин" китайской компании Sichuan Railway Investment Group (SRIG), базирующаяся в китайском Чэнду. Эксперты оценивали сделку примерно в 6 млрд рублей.

"Галс-Девелопмент" - девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости. Основным акционером компании является ВТБ. Компания входит в топ-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 млн кв.м.