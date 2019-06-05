Волгоградский губернатор Бочаров будет баллотироваться на второй срок

05.06.19 11:31

© РИА Новости. Валерий Мельников

5 июня. Interfax-Russia.ru - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в среду заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на второй срок.

"Я принял решение о выдвижении своей кандидатуры на второй срок", - сказал губернатор в ходе рабочего заседания по стратегическим задачам развития региона.

Бочаров родился 14 октября 1969 года в Барнауле. В 1987 году окончил Московское суворовское военное училище, в 1991 году - Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, после чего проходил службу в ВДВ. 20 июля 1996 году Бочарову было присвоено звание Героя России за проявленные мужество и героизм: в 1995 году в Чечне в ходе боя у села Комсомольское он вызвал огонь на себя.

В декабре 1998 года был избран председателем совета Союза Героев России. С января 2005 года работал заместителем губернатора Брянской области. В 2007 году был избран в Госдуму. С октября 2012 году был главным федеральным инспектором Брянской области. В январе 2013 года избран руководителем организационного комитета по проведению учредительного съезда Общероссийского народного фронта (ОНФ). С июня 2013 года по апрель 2014 года - руководитель исполкома Общероссийского народного фронта.

Указом президента РФ от 2 апреля 2014 года Бочаров был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Волгоградской области. По результатам досрочных выборов избран губернатором Волгоградской области, вступил в должность 24 сентября 2014 года.

Выборы губернатора Волгоградской области состоятся 8 сентября 2019 года.