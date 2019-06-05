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05.06.19 12:00

Руководители туркомпании Sky Travel в Приморье стали фигурантами уголовного дела о мошенничестве

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
5 июня. Interfax-Russia.ru - Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководства компании по продаже авиабилетов Sky Travel, сообщили журналистам в департаменте туризма Приморья.

"Следователи возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" в отношении руководства туристской компании Sky Travel, по вине которой более 250 жителей Приморья, в том числе детские спортивные команды, не смогли в мае этого года вылететь в место назначения", - сказал сотрудник департамента.

По его словам, в настоящий момент в Управление МВД России по Приморскому краю поступило 120 заявлений на действия турагентства.

В начале мая стало известно о том, что по вине компании Sky Travel без авиабилетов остались более 250 приморцев, заранее оплативших перелет. Организация действовала от лица московского агента - компании "Туринфо РФР". Среди заложников ситуации оказались и детские коллективы, не попавшие на всероссийские соревнования. Общий ущерб составил несколько миллионов рублей.

В свою очередь пресс-служба УМВД по Приморскому краю сообщает, что уголовные дела возбуждены по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"Всего от действий туристической фирмы пострадали 187 граждан. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 4,5 миллионов рублей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что Ростуризм готовит обращение в правоохранительные органы в связи с ситуацией.

Так, компания Sky Travel должна была отправить четыре творческих и спортивных детских коллектива из Приморья на конкурсы и соревнования, но не предоставила им заранее оплаченные билеты в Москву, Сочи и другие города, ранее сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Общее количество пострадавших превысило 250 человек, а стоимость билетов - 2,5 млн рублей.

По данным "СПАРК-Интерфакс", турагентство Sky Travel зарегистрировано в ноябре 2018 года. У ООО трое учредителей - Юлия Терещенко, Татьяна Страмилова и Виталий Беляев.

Учредители компании объяснили все произошедшее техническим сбоем, который возник из-за московской компании "Туринфо группа РФР", через которую бронировались билеты. Однако в этой компании РСТ сообщили, что остановили выписку билетов для Sky Travel и аннулировали все неоплаченные брони, так как она не выполняла своих финансовых обязательства.

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