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05.06.19 12:03

В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту

© РИА Новости. Алексей Куденко
5 июня. Interfax-Russia.ru - Памятник Александру Пушкину открыт накануне его 220-летия в международном аэропорту Шереметьево, отныне носящим имя поэта.

В торжественной церемонии принял участие министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Я рад сказать эту фразу: "Добро пожаловать в Международный аэропорт Шереметьево имени Пушкина". Указ президента о присвоении 44 аэропортам России имён наших выдающихся соотечественников, это достойное завершение конкурса, который приходил на протяжении нескольких месяцев, когда мы выбирали имена великих наших исторических деятелей культуры, которые будут носить воздушные гавани России", - сказал Мединский.

Он отметил, что проект по присвоению имён аэропортам оправдал себя, он поможет популяризации истории и культуры страны путём самых современных форматов.

"То, как эмоционально, с гражданским накалом и искренней заинтересованностью проходила дискуссия по выбору, какое имя будет носить тот или иной аэропорт, говорит о том, насколько богата наша культура, как много у нас выдающихся граждан, чьи имена могут быть записаны золотыми буквами в историю отечественной топонимики", - добавил Мединский.

В торжественной церемонии также приняли участие гендиректор МАШ Михаил Василенко, сопредседатель РВИО Александр Чубарьян, директор государственного музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.

"Мы рады, что аэропорт Шереметьево первый приступил к реализации такого крупного проекта по присвоению имён великих соотечественников аэропортам", - добавил Василенко.

Автором скульптуры стал народный художник России Александр Бурганов, который также принял участие в церемонии. Поэт изображён в полный рост, декламирующим свое сочинение.

Ранее 31 мая президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен лиц, имеющих особые заслуги перед Отечеством, ряду аэропортов России. Согласно указу, размещенному на официальном портале правовой информации, международному аэропорту "Шереметьево" присвоено имя Александра Пушкина, "Домодедово" - Михаила Ломоносова, "Внуково" - Андрея Туполева.

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