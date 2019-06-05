Матвиенко предложила защитить от сноса советские памятники путем признания их всемирным наследием

5 июня. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации намерен бороться за реализацию идеи признания памятников погибшим во второй мировой войне всемирным мемориалом, сообщила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.
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"Мы будем по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы второй мировой войны были признаны всемирным мемориалом, и ни одной грязной руке не позволить сносить памятники", - сказала Матвиенко в среду на международном гуманитарном Ливадийском форуме в Ялте.
Участники форума считают, что в проект резолюции 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом..." нужно включить предложение о признании победы над нацизмом во второй мировой всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.
74-я сессия ГА ООН откроется в сентябре 2019 года.
"Сегодня идет такая мощная атака на правду об истории, такие мощные попытки переписать историю, умаляя заслуги нашей страны, которая внесла решающий вклад в победу над фашизмом", - отметила Матвиенко.
"Пока мы будем хранить (память - ИФ), повторно ничего не может случиться. Как только мы начнем забывать, как только мы позволим переписать историю, мы получим то, что сегодня уже началось в ряде европейских государств: неонацизм поднимает голову, мощно движется, не получая отпора от "старой Европы" и других государств", - заявила Матвиенко.
Председатель верхней палаты парламента также заявила, что ждет от Киева реакции на снос бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове и надеется на восстановление памятника.
"В Харькове снесли памятник маршалу Жукову, человеку, который всю войну прошел, внес огромнейший вклад в победу. Как это можно в XXI веке допускать?! Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник будет восстановлен", - сказала Матвиенко на V международном гуманитарном Ливадийском форуме в среду в Понизовке (Ялта).
В воскресенье группа активистов из радикальных и националистических организаций пикетировала съезд партии "Доверяй делам" и устроила "коридор позора" для его участников. Во время акции радикалы снесли бюст Жукова, который находился рядом с местом проведения съезда.
Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".