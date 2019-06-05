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05.06.19 12:40

Матвиенко предложила защитить от сноса советские памятники путем признания их всемирным наследием

© РИА Новости. Стрингер
5 июня. Interfax-Russia.ru - Совет Федерации намерен бороться за реализацию идеи признания памятников погибшим во второй мировой войне всемирным мемориалом, сообщила председатель верхней палаты Валентина Матвиенко.

"Мы будем по парламентской линии продвигать, чтобы все памятники погибшим в годы второй мировой войны были признаны всемирным мемориалом, и ни одной грязной руке не позволить сносить памятники", - сказала Матвиенко в среду на международном гуманитарном Ливадийском форуме в Ялте.

Участники форума считают, что в проект резолюции 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом..." нужно включить предложение о признании победы над нацизмом во второй мировой всемирным наследием человечества, а памятников борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.

74-я сессия ГА ООН откроется в сентябре 2019 года.

"Сегодня идет такая мощная атака на правду об истории, такие мощные попытки переписать историю, умаляя заслуги нашей страны, которая внесла решающий вклад в победу над фашизмом", - отметила Матвиенко.

"Пока мы будем хранить (память - ИФ), повторно ничего не может случиться. Как только мы начнем забывать, как только мы позволим переписать историю, мы получим то, что сегодня уже началось в ряде европейских государств: неонацизм поднимает голову, мощно движется, не получая отпора от "старой Европы" и других государств", - заявила Матвиенко.

Председатель верхней палаты парламента также заявила, что ждет от Киева реакции на снос бюста маршала СССР Георгия Жукова в Харькове и надеется на восстановление памятника.

"В Харькове снесли памятник маршалу Жукову, человеку, который всю войну прошел, внес огромнейший вклад в победу. Как это можно в XXI веке допускать?! Мы надеемся, что будет соответствующая реакция украинских властей, виновные будут наказаны, а памятник будет восстановлен", - сказала Матвиенко на V международном гуманитарном Ливадийском форуме в среду в Понизовке (Ялта).

В воскресенье группа активистов из радикальных и националистических организаций пикетировала съезд партии "Доверяй делам" и устроила "коридор позора" для его участников. Во время акции радикалы снесли бюст Жукова, который находился рядом с местом проведения съезда.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен в ближайшее время за счет средств благотворительного фонда народного депутата Виталия Хомутынника "Видродження".

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