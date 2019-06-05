Культурный центр с музеем бумаги и воды построят в Байкальске

05.06.19 12:08

© РИА Новости. Александр Кряжев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Первый камень заложили в основание будущего многофункционального культурного центра в городе Байкальске в Иркутской области на берегу озера Байкал, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Здание культурного центра будет двухэтажным. Его общая площадь составит 1 тыс. 324 кв. метров. На первом этаже будет располагаться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал. На втором этаже разместятся кабинеты для занятий", - говорится в сообщении.

Планируется, что в стенах нового центра будет работать краеведческий музей, музей бумаги и воды, а также различные творческие мастерские и детские студии. Кроме того, в центр переедет байкальский театр "Люди", которому в текущем году исполнилось 25 лет.

"Строительство культурного центра планируется начать в ближайшее время после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Общая стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Средства выделит областной бюджет в рамках государственной программы "Развитие культуры" на 2019-2024 годы. Заказчиком выступит администрация Байкальского городского поселения", - уточняется в сообщении.

Проект выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров, представленных министерством культуры РФ. Его аналог был реализован, в частности, в городе Калачинске Омской области.

В Иркутской области за последние три года открыты шесть муниципальных домов культуры - в городе Киренск, поселке Залари, селах Андрюшино Куйтунского района и Мойган Заларинского района, поселках Железнодорожный Усольского района и Забитуй Аларского района. Кроме того, ведется строительство девяти объектов - в городе Саянске, Катангском, Усть-Удинском, Иркутском, Боханском, Осинском районах.

Байкальск - город районного подчинения на юге озера Байкал в Иркутской области с населением около 14 тыс. человек. Был основан в 1961 году как поселок строителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. БЦБК долгое время являлся его градообразующим предприятием, однако в 2013 году был закрыт из-за экологического ущерба Байкалу. Сейчас основным направлением развития Байкальска считается туризм.