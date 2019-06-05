"Небезопасный" перехват: США осудили РФ за перехват военного самолета
  
Перспективный сосед: Южная Корея намерена увеличить инвестиции в Приморье
   
"Отцовский" капитал: семейные выплаты для многодетных отцов могут появиться в России
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
03.06.19   17:35

15.05.19   15:16

12.03.19   16:52
 
Главные события
05.06.19 12:08

Культурный центр с музеем бумаги и воды построят в Байкальске

© РИА Новости. Александр Кряжев
5 июня. Interfax-Russia.ru - Первый камень заложили в основание будущего многофункционального культурного центра в городе Байкальске в Иркутской области на берегу озера Байкал, сообщила в среду пресс-служба регионального правительства.

"Здание культурного центра будет двухэтажным. Его общая площадь составит 1 тыс. 324 кв. метров. На первом этаже будет располагаться кинозал на 120 мест с эстрадой, конференц-зал, выставочно-танцевальный зал. На втором этаже разместятся кабинеты для занятий", - говорится в сообщении.

Планируется, что в стенах нового центра будет работать краеведческий музей, музей бумаги и воды, а также различные творческие мастерские и детские студии. Кроме того, в центр переедет байкальский театр "Люди", которому в текущем году исполнилось 25 лет.

"Строительство культурного центра планируется начать в ближайшее время после проведения конкурсных процедур по определению подрядчика. Общая стоимость работ составляет 179,3 млн рублей. Средства выделит областной бюджет в рамках государственной программы "Развитие культуры" на 2019-2024 годы. Заказчиком выступит администрация Байкальского городского поселения", - уточняется в сообщении.

Проект выбран из перечня типовых проектов многофункциональных культурных центров, представленных министерством культуры РФ. Его аналог был реализован, в частности, в городе Калачинске Омской области.

В Иркутской области за последние три года открыты шесть муниципальных домов культуры - в городе Киренск, поселке Залари, селах Андрюшино Куйтунского района и Мойган Заларинского района, поселках Железнодорожный Усольского района и Забитуй Аларского района. Кроме того, ведется строительство девяти объектов - в городе Саянске, Катангском, Усть-Удинском, Иркутском, Боханском, Осинском районах.

Байкальск - город районного подчинения на юге озера Байкал в Иркутской области с населением около 14 тыс. человек. Был основан в 1961 году как поселок строителей Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. БЦБК долгое время являлся его градообразующим предприятием, однако в 2013 году был закрыт из-за экологического ущерба Байкалу. Сейчас основным направлением развития Байкальска считается туризм.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  05.06.19 17:43
Суд в Москве арестовал ученика обвиняемого в госизмене физика Кудрявцева
.
  05.06.19 17:26
Житель Москвы проведет в колонии почти три года за поджог храма в районе Южное Тушино
.
  05.06.19 16:32
Задержан ученик обвиняемого в госизмене ученого Кудрявцева
.
  05.06.19 16:27
Минтранс РФ обещает жестко отреагировать на сбои с багажом в Шереметьево
.
  05.06.19 16:08
МАК полностью реконструировал последний полет SSJ100
.
  05.06.19 13:45
Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова
.
  05.06.19 13:29
Пляжи и бассейны открылись в 17 парках Москвы
.
  05.06.19 12:03
В аэропорту Шереметьево имени Пушкина открыли памятник поэту
.
  05.06.19 11:48
Мосгордума дала согласие на назначение прокурором столицы Попова
.
  05.06.19 11:29
Гостиницу "Пекин" в центре Москвы выставили на торги


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket