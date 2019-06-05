В Заполярье планируют использовать продукты переработки мусора в качестве топлива для котельных

05.06.19 12:13

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

5 июня. Interfax-Russia.ru - Власти Мурманской области намерены использовать продукты переработки мусора для замены мазута в качестве топлива для котельных, а также для тротуарной плитки.

"Мы уже готовим спрос под продукты мусоропереработки - под тротуарную плитку, и будем использовать ее в программе благоустройства. И запустим программу RDF-топлива, получаемого в результате переработки мусора, для того, чтобы уйти от мазута на наших котельных. Это топливо, в том числе будет использоваться", - сказал врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис журналистам в Ростове-на-Дону.

Кроме того, отметил он, в регионе уже есть одна концессия по переработке (отходов), а теперь собираются запускать новую - на южную часть Заполярья.

Чибис назвал чувствительной тему перерасчета платежей за вывоз мусора. "Мы выстраиваем очень жесткую систему контроля и за региональным оператором, и за его подрядчиками, чтобы у нас всегда не было мусора", - сказал глава Мурманской области.

"И, конечно, мы отдельно запускаем программу контейнеров, чтобы эти контейнеры были не металлические, из которых мусор вылетает, а современные закрытые защищенные - углубленные, и это показывает свою эффективность даже в нашем северном климате. Эту программу мы реализуем за ближайшие три года", - добавил Чибис.