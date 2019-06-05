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05.06.19 14:27
Уголовное дело возбуждено после отказа нижегородской турбазы принять людей с ВИЧ
На сайте Следственного комитета РФ сообщается в среду, что дело расследуется по ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина).
"Противоправными действиями представителя базы отдыха допущена дискриминация прав и свобод детей, требующих социальной поддержки общества и государства", - говорится в сообщении.
Следствие уточняет, что группа состояла из 30 детей и 20 взрослых.
Как сообщалось, группе из 50 человек с ВИЧ 2 июня отказали в размещении на турбазе "Новинки" и вернули аванс. Основанием стало то, что персонал отказался работать с людьми, у которых диагностирован ВИЧ.
Администратор туристической базы подтвердила агентству, что причиной отказа стали опасения сотрудников.
Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области организовало проверку и планирует провести семинар для сотрудников базы, чтобы рассказать о способах передачи ВИЧ-инфекции.
Между тем руководство нижегородской туристической базы "Новинки" принесло извинения родителям и детям, которых ранее отказались принять из-за диагноза ВИЧ.
"Мы приносим извинения родителям и детям. Это человеческий фактор. Мы с удовольствием продолжим наше сотрудничество", - сказал директор турбазы Алексей Шарков на брифинге.
Он отметил, что в среду пройдет тренинг с персоналом базы, на котором специалисты Роспотребнадзора расскажут о путях передачи и механизмах инфицирования.
По словам Шаркова, база готова будет принять людей с подобным диагнозом в дальнейшем.
В свою очередь директор благотворительного фонда "СТЭП", занимающегося организацией заезда группы, Ольга Кузьмичева отметила, что видит путь решения проблемы в дальнейшей разъяснительной работе с коллективом турбазы.
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