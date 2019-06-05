Матвиенко предлагает заложить в бюджете средства на защиту россиян за рубежом

05.06.19 13:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Сенаторы подготовят и внесут в правительство РФ предложение предусмотреть в федеральном бюджете средства на защиту россиян, которые попали в затруднительную ситуацию за границей, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Запишем в нашу резолюцию обращение в адрес правительства и министерства финансов о том, чтобы в государственном бюджете предусматривались средства на защиту наших граждан, попавших в трудную ситуацию за рубежом", - сказала Матвиенко на V международном гуманитарном Ливадийском форуме в среду в Понизовке (Ялта).

"Есть случаи, где страховка работает, но есть и непредвиденные ситуации. Последний случай - (Мария) Бутина, когда собирали деньги на то, чтобы нанять адвокатов. Это не дело! Мы перечисляем миллионы долларов в какие-то неизвестные международные фонды, в которых все растворяется, и мы даже не знаем, на что и куда это идет", - отметила спикер Совета Федерации.

Она поручила председателю комитета верхней палаты по конституционному законодательству Андрею Клишасу подготовить соответствующие предложения.

"Вам две недели на проработку и внесение предложения в министерство финансов в бюджет 2020 года. Это не бог весть какие деньги, но это уважение страны к своим гражданам, где бы они ни находились", - подчеркнула Матвиенко.