Следствие предъявило обвинение предполагаемому убийце спецназовца ГРУ Белянкина

05.06.19 13:22

© РИА Новости. Илья Питалев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Следствие предъявило одному из четверых задержанных обвинение в убийстве бывшего военнослужащего Никиты Белянкина в подмосковном Красногорске, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК).

"Следствием на основании имеющихся данных из числа задержанных установлено лицо, которое нанесло смертельное ранение ветерану боевых действий, пытавшемуся помочь травмированному в драке человеку. Ему предъявлено обвинение", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в среду в "Интерфакс".

Согласно сообщению, задержаны еще двое участников конфликта. "Следствие ходатайствует перед судом об избрании всем фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что продолжается работа по установлению всех обстоятельств случившегося и роли каждого участника происшествия, определяется степень причастности каждого лица к совершенным преступлениям.

В ночь на 1 июня прапорщик запаса, ветеран ГРУ Генштаба Минобороны 24-летний Белянкин старался остановить массовую драку возле одного из кафе в Красногорске и пытался помочь мужчине, которому в ходе потасовки нанесли ножевое ранение. Он произвел из травматического пистолета несколько предупредительных выстрелов в воздух, но сам получил ножевое ранение, от которого скончался.

Представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий сообщила, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Также, сообщили в СК, возбуждено дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Накануне полиция и СК сообщили о задержании двух уроженцев стран СНГ 1977 и 1982 годов рождения, участвовавших в драке.

Со своей стороны информированный источник сообщил "Интерфаксу", что в течение последних двух суток были задержаны приезжие из стран СНГ мужчины - 26 летний приезжий из Армении бармен заведения, возле которого произошел инцидент, его 40-летний земляк - экономист одной из фирм, а также 41-летний и 26-летний неработающие.

По словам источника, с задержанными проводятся следственные действия, выясняется роль каждого в совершенных преступлениях.