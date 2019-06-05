Минприроды намерено направить 5 млрд руб. на покупку мусорных контейнеров в регионах

05.06.19 13:28

© РИА Новости. Владимир Песня

5 июня. Interfax-Russia.ru - Министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует направить около 5 млрд рублей на приобретение мусорных контейнеров и оборудование контейнерных площадок в регионах РФ, сообщил глава ведомства Дмитрий Кобылкин журналистам в среду в рамках "нулевого дня" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

"Мы планируем выделение средств со стороны РФ в районе 5 млрд рублей. Считаем, что они должны быть реинвестированы в мусорную реформу - приобретение контейнеров и оборудование контейнерных площадок", - сказал он.

По словам министра, "скорее всего, эти деньги будут просто доводиться до субъекта". При этом финансирование будут получать те регионы, которые в настоящее время показывают лучшую динамику по сбору платежей в сфере обращения с отходами.

Кобылкин уточнил, что в общей сложности на оборудование площадок во всех регионах России требуется около 40 млрд рублей. В качестве альтернативы прямого субсидирования в настоящее время также рассматривается приобретение контейнеров в лизинг, добавил он.