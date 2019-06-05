Пляжи и бассейны открылись в 17 парках Москвы

05.06.19 13:29

© РИА Новости. Владимир Астапкович

5 июня. Interfax-Russia.ru - В 17 парках Москвы создали места для отдыха у воды, они организованы в Парке Горького, "Сокольниках", музее-заповеднике "Царицыно" и других, сообщает в среду портал столичного мэра.

"В 17 столичных парках оборудовали места отдыха у воды. Позагорать на берегу водоемов можно в Парке Горького, "Сокольниках", музее-заповеднике "Царицыно", "Кузьминках" и в других зеленых зонах. Искупаться же можно только в трех парках. В парке "Фили" открылся песчаный пляж на берегу Москвы-реки", - говорится в сообщении.

"Для посетителей установили бесплатные шезлонги и два понтонных бассейна. Вода в них поступает из реки, проходя необходимую очистку с помощью фильтров. Летние бассейны открылись и в "Сокольниках". В обоих парках купание платное. Только в парке "Левобережный" на берегу Химкинского водохранилища поплавать в водоеме можно бесплатно", - отмечается в сообщении.

По данным портала, в "Сокольниках" одна из зон отдыха расположена на берегу Большого Путяевского пруда. Там же для посетителей работает летнее кафе. Еще один пляж появился и возле Золотого пруда между Первым и Вторым Лучевыми просеками, а у главного входа в парк располагаются два открытых бассейна.

В музее-заповеднике "Царицыно" открыты два места отдыха у воды - у Большого и Среднего Царицынских прудов. В Парке Горького организованы три пляжа с бесплатными шезлонгами - возле Пионерского и Голицынского прудов, а также на Андреевской набережной.

"В парке "Терлецкая дубрава" открылся песчаный пляж у Купального пруда. Зона отдыха в Измайловском парке расположена на берегу Круглого пруда. В конце июня в северной части парка, на площадке "Лес чудес", начнет работать детский мини-аквапарк с надувными горками", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе мэра Москвы, пляжи и бассейны также открыты в парках "Борисовские пруды", "Красная Пресня", "Гончаровский", "Лианозовкий", в парке у прудов "Радуга" в Вешняках, "Северном Тушино", в парках "Покровский берег" (пляж "Химки-2") и "Митино".