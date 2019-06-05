Начальник Управления ЖКХ Рязани оправлен под домашний арест по делу о детской площадке

05.06.19 13:35

© РИА Новости. Максим Богодвид

5 июня. Interfax-Russia.ru - Басманный суд Москвы санкционировал домашний арест начальника Управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалева, обвиняемого в мошенничестве по делу о недостроенной детской площадке.

"Судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего арест в отношении Ковалева на срок до 3 августа 2019 года", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Позднее в среду суд рассмотрит ходатайство следствия о заключении под стражу генерального директора ООО "Уютный дом 62" Михаила Пузанова.

Ковалев и Пузанов - фигуранты уголовного дела о недостроенной детской площадке в рязанском Лесопарке стоимостью более 4 млн рублей, которую, несмотря на отсутствие ряда объектов, предусмотренных соответствующим контрактом, "приняли" городские власти.

Как уточнили в Басманном суде, обоим вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По информации рязанских СМИ, в октябре 2018 года в городской администрации заявили, что спортивное и игровое оборудование, предусмотренное контрактом, поступило от подрядчика, однако в связи с неблагоприятными погодными условиями работы по благоустройству Лесопарка завершены не были, и детский комплекс временно размещен в другом парке.

История получила резонанс после того, как 16 мая на форуме Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Сочи одна из участниц рассказала про нее главе государства.

Президент, в свою очередь, назвал ситуацию "криминальной историей" и "наглостью", а также выразил надежду, что "Бастрыкин Александр Иванович (председатель Следственного комитета России - ИФ) слышит и своего шанса проявить свои профессиональные качества не упустит".