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05.06.19 13:42

Глава кемеровского аэропорта Рейх ушел в отставку после 30 лет работы

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
5 июня. Interfax-Russia.ru - Директор кемеровского аэропорта им. Алексея Леонова (входит в холдинг "Новапорт") Александр Рейх, занимавший свой пост почти 30 лет, покинул должность, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в приемной воздушной гавани в среду.

"Рейх в прошлом году писал заявление (об увольнении - ИФ) в связи с выходом на пенсию, но его оставили, в этом году он повторно его написал, в этот раз его удовлетворили. Исполняющим обязанности руководителя сейчас является Павел Сизякин", - сказал представитель аэропорта.

Собеседник агентства отметил, что Рейх занимал свой пост около 30 лет, за свою работу он не раз был награжден.

В конце мая губернатор Кузбасса Сергей Цивилев на своих страницах в социальных сетях раскритиковал руководство кемеровского аэропорта.

"У соседей - в Красноярске и Новосибирске - условия лучше. Например, у нас до сих пор не оборудован телетрап (или, как его еще называют, "рукав") - а ведь это уже, практически, современный стандарт! Я ставил задачу по реконструкции аэропорта ещё год назад. Задача выполнена не была. Мы бьемся за выделение федеральных средств на ремонт взлетно-посадочной полосы, перрона, установку современного светосигнального оборудования, а руководство аэропорта свою часть затянуло. И это меня не устраивает", - писал Цивилев, одновременно обращаясь к жителям региона с просьбой оценить работу аэропорта.

Интернет-пользователи в свою очередь акцентировали внимание на стоимости билетов, приводя в пример Новосибирск, от которого стоимость перелета до Москвы "вдвое дешевле", при том, что расстояние между городами около 250 км. Также горожане высказывали недовольство малым количеством общественно транспорта в аэропорт.

Пассажиропоток аэропорта Кемерово (ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова") в 2018 году составил 495 тыс. человек против 420 тыс. человек в 2017 году.

ООО "Международный аэропорт Кемерово им. А.А.Леонова" с марта 2016 года входит в "Новапорт", ранее принадлежал АО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз".

"Новапорт" на паритетных началах принадлежит группе AEON Corporation Троценко и казахстанскому инвестфонду Meridian Capital. В настоящее время в него входят 16 региональных аэропортов: в Новосибирске, Барнауле, Кемерово, Томске, Чите, Астрахани, Челябинске, Волгограде, Перми, Тюмени, Мурманске, Минеральных Водах, Ставрополе, Владикавказе, Калининграде и Улан-Удэ.

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