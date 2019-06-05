Мосгорсуд признал законным арест 30 млн руб. у сына Абызова

05.06.19 13:45

© РИА Новости. Руслан Кривобок

5 июня. Interfax-Russia.ru - Мосгорсуд признал законным наложение ареста на счет Даниэля Абызова - сына бывшего министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупном мошенничестве.

"Постановление Басманного суда Москвы, которым разрешен обеспечительный арест денежных средств, изменено: срок запрета на распоряжение денежными средствами установлен до 25 августа 2019 года, в остальной части решение суда оставлено без изменений", - сообщили "Интерфаксу" в Мосгорсуде в среду.

Согласно материалам суда, речь идет о находящихся на счету Даниэля Абызова в АО КБ "Интерпромбанк" 30 млн рублях. Следствие считает, что отец, уже будучи под арестом, перевел деньги сыну для их сокрытия.

Михаилу Абызову вменяется организация преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был задержан 26 марта, на следующий день Басманный суд санкционировал его заключение под стражу.

По версии следствия, в период с апреля 2011 по ноябрь 2014 года Абызов, будучи бенефициарным владельцем ряда офшорных коммерческих организаций, создал и возглавил ОПС.

Действуя в соучастии с другими фигурантами, утверждает следствие, экс-министр путем обмана акционеров АО "Сибирская энергетическая компания" ("Сибэко") и АО "Региональные электрические сети" ("РЭС")", осуществляющих на территории Новосибирской области производство и передачу электроэнергии, похитил денежные средства компаний на сумму в 4 млрд рублей.

Похищенные деньги, считает следствие, в полном объеме выведены за рубеж.

Свою вину экс-министр не признает.