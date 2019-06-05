Путин принял отставку врио астраханского губернатора Морозова

05.06.19 14:44

© РИА Новости. Михаил Климентьев

5 июня. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин принял отставку временно исполняющего обязанности Губернатора Астраханской области Сергея Морозова. Об этом сообщается в указе, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Бабушкин.

"Назначить Бабушкина Игоря Юрьевича временно исполняющим обязанности Губернатора Астраханской области до вступления в должность лица, избранного Губернатором Астраханской области", - говорится в указе.

Сообщается, что Морозов ушел в отставку с поста главы региона по собственному желанию.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Путин уже провел встречу в Кремле с Бабушкиным, где сообщил ему о своем решении, сообщил сайт Кремля.

Морозов был назначен временно исполняющим обязанности астраханского губернатора указом президента РФ 26 сентября 2018 года. До этого он занимал пост заместителя руководителя Федеральной таможенной службы.

И.Бабушкин в сентябре 2018 года был назначен заместителем полпреда президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщается на сайте полпредства.

Он родился 5 апреля 1970 г. в Рыбинске Ярославской области.

Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище имени Верхового Совета РФ, Голицынский военный институт Федеральной пограничной службы РФ и АНО ВПО "Институт менеджмента, экономики и инноваций".

С 1992 по 2012 проходил военную службу на командных должностях в Вооруженных Силах РФ и подразделениях ФСБ России.

С 2013 по 2018 являлся заместителем руководителя Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество).

Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Полковник запаса.