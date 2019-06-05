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05.06.19 14:31

Врио главы Челябинской области Текслер первым выдвинул свою кандидатуру на губернаторские выборы

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
5 июня. Interfax-Russia.ru - Временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер в среду подал заявление в областную избирательную комиссию об участии в выборах в качестве самовыдвиженца, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Урал".

"Текслер стал первым, кто выдвинул свою кандидатуру на участие в выборах главы региона", - отметила руководитель рабочей группы облизбиркома Наталья Климович.

Теперь для регистрации в качестве кандидата до 4 июля он должен представить в облизбирком пакет документов и подписи избирателей.

Кандидаты-самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой 13 тыс. 168 человек, это 0,5% от количества зарегистрированных на 1 июля избирателей области.

Ранее сообщалось, что 4 июня стартовала кампания по выборам губернатора Челябинской области.

Заявления на участие в выборах будут приниматься до 24 июня.

С 25 июня по 4 июля кандидаты-самовыдвиженцы должны будут представить в избирком подписи избирателей, а кандидаты от политических партий - пройти 7-процентный муниципальный фильтр.

Список зарегистрированных кандидатов в губернаторы будет известен к середине июля.

Выборы губернатора пройдут в Челябинской области 8 сентября 2019 года.

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