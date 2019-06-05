ФСБ раскрыла ячейку "Свидетелей Иеговы" в Севастополе

05.06.19 14:39

© РИА Новости. Виталий Белоусов

5 июня. Interfax-Russia.ru - В Севастополе пресечена деятельность ячейки международной религиозной организации "Свидетели Иеговы", запрещенной на территории РФ, сообщила пресс-служба крымского управления ФСБ России в среду.

"Установлено, что местный житель организовал в Севастополе деятельность местной ячейки "Свидетелей Иеговы". Мужчина проводил собрания, осуществлял пропаганду идей религиозной секты, а также вовлекал в ее ряды новых адептов", - говорится в сообщении.

Следователи УФСБ возбудили в отношении жителя Севастополя уголовное дело по ч.1 ст.282.2 УК России (организация деятельности экстремисткой организации). Решается вопрос об избрании меры пресечения предполагаемому организатору ячейки, по адресам проживания и собраний членов секты проведены обыски.

"Изъято более 70 экземпляров экстремистской литературы, 250 отчетов о сборе пожертвований и проповедническом служении, брошюры "Свидетелей Иеговы", лекции религиозного содержания, инструкции по мерам конспирации и по общению с правоохранительными органами, а также телефоны, ноутбуки, электронные носители информации", - уточнили в ФСБ.

В марте ФСБ пресекла деятельность ячейки "Свидетелей Иеговы" в Ялте. Возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего жителя города, который, по данным ведомства, проводил собрания с пропагандой идей секты.

Верховный суд 20 апреля 2017 года по иску Минюста РФ признал российских "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории страны.