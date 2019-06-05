Матвиенко: Россия не будет обсуждать с Украиной принадлежность Крыма

05.06.19 14:52

© РИА Новости. Алексей Куденко

5 июня. Interfax-Russia.ru - Россия считает закрытым вопрос принадлежности Крымского полуострова, заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

"Кто угодно где угодно может обсуждать что угодно. Тема Крыма закрыта, это уже исторически свершившийся факт, благодаря абсолютному волеизъявлению жителей Крыма. Волеизъявление отвечает всем международным нормам, стандартам, уставу ООН. Мы эту тему обсуждать ни с кем не планируем и не собираемся, потому что обсуждать нечего", - сказала она журналистам в среду в Понизовке (Ялта), комментируя обсуждения новым президентом Украины Владимиром Зеленским с европейскими партнерами стратегии возвращения Крыма.

"Руководство Украины поднимает вопрос о Крыме как о территории, а у нас другой подход: Крым - это люди. Заявляя, что территория Крыма оккупирована, это значит не уважать мнение народа Крыма", - добавила Матвиенко.

Крым, который после развала Советского Союза остался в составе независимой Украины в качестве автономной республики, в марте 2014 года вошел в состав России после регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Страны ЕС и США называют действия РФ аннексией и ввели санкции в отношении ряда компаний, политиков и бизнесменов. Россия заявляет, что тема Крыма закрыта навсегда, полуостров принадлежит ей.